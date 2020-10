Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus apertura con 144737 tamponi si sono registrati 10874 nuovi contagi da covid 89 morti in tutta Italia sono 83 i morti e 9338 contagi con 98862 tamponi Questo era il bilancio nelle precedenti 24 La Corte d’Assise di Caltanissetta presieduta da Roberta serio dopo oltre 14 ore di camera di consiglio ha condannato all’ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del 92 di Capaci via meglio costate la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte capo della mafia Trapanese Messina Denaro ricercato dal 1993 è stato tra i responsabili distragista di Cosa nostra in posta e dai cortonesi di Totò Riina il Viminale coronavirus rispetto ai sindaci la chiusura di piazze e strade anche a numero chiuso ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus apertura con 144737 tamponi si sono registrati 10874 nuovi contagi da covid 89 morti in tutta Italia sono 83 i morti e 9338 contagi con 98862 tamponi Questo era il bilancio nelle precedenti 24 La Corte d’Assise di Caltanissetta presieduta da Roberta serio dopo oltre 14 ore di camera di consiglio ha condannato all’ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del 92 di Capaci via meglio costate la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte capo della mafia Trapanese Messina Denaro ricercato dal 1993 è stato tra i responsabili distragista di Cosa nostra in posta e dai cortonesi di Totò Riina il Viminale coronavirus rispetto ai sindaci la chiusura di piazze e strade anche a numero chiuso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Salvini frena sul coprifuoco in Lombardia, verso un nuovo Dpcm entro domenica Fanpage.it CORONAVIRUS: TRUMP insulta il SUPER ESPERTO Anthony FAUCI. Ecco cosa ha detto stavolta il PRESIDENTE, VIDEO

Anthony Fauci, virologo a capo del National Institute of Allergy and Infectius Diseases in America, è al centro di una polemica contro il leader americano, Donald Trump. Fauci, lo ricordiamo, è uno de ...

AZ falcidiato dal Coronavirus: 13 positivi, ma a Napoli si gioca

Sale a 13 il computo dei positivi nell'AZ: il match di Europa League col Napoli non è, per ora, a rischio. Gli olandesi sono partiti per l'Italia.

