Spencer Davis, chitarrista di Gimme Some Lovin, muore all’età di 81 anni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Spencer Davis, chitarrista e bandleader britannico, fondatore dell’ omonimo gruppo rock è morto all’età di 81 anni. Di lui si ricordano alcuni successi degli anni ’60 tra cui Gimme Some Lovin e I’m a Man. L’agente di Davis, Bob Birk, ha detto che il musicista è morto in un ospedale mentre era in cura per la polmonite. “Era un uomo altamente etico, di grande talento, di buon cuore, estremamente intelligente e generoso“, ha detto Birk alla BBC. “Ci mancherà.” Chi era Spencer Davis? Nato a Swansea, in Galles nel 1939, Davis ha iniziato a lavorare come musicista mentre era studente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020)e bandleader britco, fondatore dell’ omonimo gruppo rock è morto all’età di 81. Di lui si ricordano alcuni successi degli’60 tra cuie I’m a Man. L’agente di, Bob Birk, ha detto che il musicista è morto in un ospedale mentre era in cura per la polmonite. “Era un uomo altamente etico, di grande talento, di buon cuore, estremamente intelligente e generoso“, ha detto Birk alla BBC. “Ci mancherà.” Chi era? Nato a Swansea, in Galles nel 1939,ha iniziato a lavorare come musicista mentre era studente ...

CdT_Online : Lutto nel mondo del rock: è morto Spencer Davis - periodicodaily : Spencer Davis, chitarrista di Gimme Some Lovin, muore all'età di 81 anni - AncelottiIl : RT @RepSpettacoli: Morto Spencer Davis, l'autore di 'Gimme Some Lovin'' [aggiornamento delle 20:04] - repubblica : RT @RepSpettacoli: Morto Spencer Davis, l'autore di 'Gimme Some Lovin'' [aggiornamento delle 20:04] - RepSpettacoli : Morto Spencer Davis, l'autore di 'Gimme Some Lovin'' [aggiornamento delle 20:04] -