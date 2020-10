Sanremo 2021 spostato a settembre? Arriva la risposta di Amadeus! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La nuova edizione del Festival di Sanremo continua ad essere in bilico, in quanto sono sempre più numerose le voci di un possibile rinvio o cancellazione. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato della possibilità di vedere la gara canora più importante d’Italia addirittura a settembre 2021 con la speranza che il Coronavirus venga ufficialmente debellato. Sta di fatto che Amadeus ha deciso di fare chiarezza e ha spiegato che l’edizione andrà regolarmente in onda a marzo. Sanremo 2021: il Festival viene spostato? Continuano i dubbi intorno a Sanremo 2021 che rischia di saltare a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutto è partito naturalmente dalla nuova ondata che ha colpito l’Italia e dalle ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La nuova edizione del Festival dicontinua ad essere in bilico, in quanto sono sempre più numerose le voci di un possibile rinvio o cancellazione. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato della possibilità di vedere la gara canora più importante d’Italia addirittura acon la speranza che il Coronavirus venga ufficialmente debellato. Sta di fatto che Amadeus ha deciso di fare chiarezza e ha spiegato che l’edizione andrà regolarmente in onda a marzo.: il Festival viene? Continuano i dubbi intorno ache rischia di saltare a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutto è partito naturalmente dalla nuova ondata che ha colpito l’Italia e dalle ...

