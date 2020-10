Ricetta torta all’acqua | si prepara in un attimo e ha zero calorie | provare per credere

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non tutti conoscono laall’acqua. Potrà sembrare un controsenso, d’altra parte i dolci, quelli buoni e succulenti, sono calorici e decisamente fuori portata per chi sta portando avanti una dieta; beh, non sempre è così. Laall’acqua ne è la prova. Ci vogliono 2 minuti per fare l’impasto e solo 1 ora per sfornarla pronta. Ottima per la merenda pomeridiana, in quanto la sua leggerezza permette di non arrivare troppo affamati alla cena. Gli ingredienti Come ogni, la suazione prevede l’utilizzo di una serie di ingredienti indispensabili per la buona riuscita della stessa. In questo caso è importante che siate muniti di: 130 ml di acqua a temperatura ambiente; 2 uova; 180 g di zucchero; 120 ml di latte tiepido; 80 g di olio di ...