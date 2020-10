Notifica cartelle: proroga di 12 mesi ma non per tutte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 129 appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: lo slittamento delle notifiche riguarda solo i carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020, sempre ... Leggi su laleggepertutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 129 appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: lo slittamento delle notifiche riguarda solo i carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020, sempre ...

Enrica33954933 : RT @DarioDeotto: La proroga biennale per la notifica delle cartelle c’è già nel “cura Italia”.Il fatto odioso è che a regime esiste una nor… - LoSchimme : Notifica cartelle: proroga di 12 mesi ma non per tutte - spesometro : RT @DarioDeotto: La proroga biennale per la notifica delle cartelle c’è già nel “cura Italia”.Il fatto odioso è che a regime esiste una nor… - Luisella49 : RT @DarioDeotto: La proroga biennale per la notifica delle cartelle c’è già nel “cura Italia”.Il fatto odioso è che a regime esiste una nor… - pettiroxo : RT @DarioDeotto: La proroga biennale per la notifica delle cartelle c’è già nel “cura Italia”.Il fatto odioso è che a regime esiste una nor… -

Ultime Notizie dalla rete : Notifica cartelle Notifica cartelle: proroga di 12 mesi ma non per tutte La Legge per Tutti Notifica cartelle: proroga di 12 mesi ma non per tutte

Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale posticipa di un anno la notifica dei ruoli trasmessi durante la sospensione da marzo a dicembre. Non è valida per tutte le cartelle esattoriali la ...

Lo stop ai ruoli debilita i conti

La proroga della sospensione delle attività di riscossione fino al 31 dicembre 2020 avrà effetti finanziari negativi che si ripercuoteranno fino alla fine del 2021. I due mesi e mezzo di ulteriore con ...

Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale posticipa di un anno la notifica dei ruoli trasmessi durante la sospensione da marzo a dicembre. Non è valida per tutte le cartelle esattoriali la ...La proroga della sospensione delle attività di riscossione fino al 31 dicembre 2020 avrà effetti finanziari negativi che si ripercuoteranno fino alla fine del 2021. I due mesi e mezzo di ulteriore con ...