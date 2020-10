Non tocca a Conte decidere cosa è necessario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ter ha ormai fatto una svolta copernicana da quel Conte bis dei pieni poteri che di settimana in settimana dettava come un Re Sole in dirette social e tv agli italiani cosa era “consentito” fare e cosa no. Ora il premier è diventato il più abile giocatore del cerino acceso, rapidissimo a trasferirlo in mani altrui nella speranza di bruciare le loro e non le sue dita. Così tocca ai governatori, ai pochi sindaci che lo tengono in mano e perfino ai prefetti prendere quelle decisioni di mini o medi lockdown che si stanno estendendo a macchia d'olio sul territorio nazionale. Nel Lazio avremo da domani sera la “ordinanza Cenerentola” che costringerà tutti a rientrare in casa un minuto prima della mezzanotte, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeter ha ormai fatto una svolta copernicana da quelbis dei pieni poteri che di settimana in settimana dettava come un Re Sole in dirette social e tv agli italianiera “consentito” fare eno. Ora il premier è diventato il più abile giocatore del cerino acceso, rapidissimo a trasferirlo in mani altrui nella speranza di bruciare le loro e non le sue dita. Cosìai governatori, ai pochi sindaci che lo tengono in mano e perfino ai prefetti prendere quelle decisioni di mini o medi lockdown che si stanno estendendo a macchia d'olio sul territorio nazionale. Nel Lazio avremo da domani sera la “ordinanza Cenerentola” che costringerà tutti a rientrare in casa un minuto prima della mezzanotte, ...

Noiconsalvini : ? GIÙ LE MANI DAL MONTE BIANCO! I Consiglieri regionali della Lega Valle d'Aosta e Alessandro Panza ai piedi del… - rubio_chef : “Con Federica Pellegrini ci ho riso su. Le ho detto: ‘Comunque il virus ci prende proprio bene adesso’. Tra me, lei… - matteosalvinimi : non c’è una linea chiara e condivisa sulle tasse, sui fondi Ue, sulle infrastrutture, sulle pensioni, sull’immigraz… - grippomichele1 : RT @Mov5Stelle: Il reddito di cittadinanza non si tocca! 3 milioni di italiani, tra madri, padri, anziani, figli e persone con disabilità,… - aurora_pianese : RT @Mov5Stelle: Il reddito di cittadinanza non si tocca! 3 milioni di italiani, tra madri, padri, anziani, figli e persone con disabilità,… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tocca Non tocca a Giuseppe Conte decidere cosa è necessario Il Tempo Non tocca a Giuseppe Conte decidere cosa è necessario

rapidissimo a trasferirlo in mani altrui nella speranza di bruciare le loro e non le sue dita. Così tocca ai governatori, ai pochi sindaci che lo tengono in mano e perfino ai prefetti prendere quelle ...

Delusione Inter, contro il Borussia Lukaku la salva nel finale. Atalanta show, poker al Midtjylland

Al Meazza Inter - Borussia Moenchengladbach finisce 2-2. A evitare ai nerazzurri una sconfitta nella prima partita del Girone B di qualificazione alla fase finale di Champions League è stato ...

rapidissimo a trasferirlo in mani altrui nella speranza di bruciare le loro e non le sue dita. Così tocca ai governatori, ai pochi sindaci che lo tengono in mano e perfino ai prefetti prendere quelle ...Al Meazza Inter - Borussia Moenchengladbach finisce 2-2. A evitare ai nerazzurri una sconfitta nella prima partita del Girone B di qualificazione alla fase finale di Champions League è stato ...