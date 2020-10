Milano | travolti da auto sulla ciclabile | due feriti Uno è grave

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ottobre 2020 - Due ciclisti, di 53 anni e 73 anni, sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati investiti da un ragazzo, di 27 anni, alla guida di un'mentre percorrevano una ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano travolti

Il Giorno

Milano, 21 ottobre 2020 - Due ciclisti, di 53 anni e 73 anni, sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati investiti da un ragazzo, di 27 anni, alla guida di un'auto mentre percorrevano una pi ...Grave incidente in viale Monza, dove è stata da poco inaugurata la nuova ciclabile, all'altezza di via Doberdò, nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre. Dopo lo schianto tra due auto e altrettante bici ...