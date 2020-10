“Mi fa soffrire, ecco cosa è lei”. GF Vip, l’affondo su Guenda Goria arriva proprio dal padre Amedeo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dichiarazioni che faranno molto discutere sicuramente nella prossima puntata del ‘GF Vip’ sono state fatte dal papà di Guenda Goria. Il noto giornalista Amedeo non ha accettato di buon grado le accuse rivolte dalla figlia, la quale lo considera un padre assente dalla sua vita. L’uomo ha voluto dire la sua e fornire dunque un’altra versione dei fatti in un’intervista rilasciata al settimanale ‘NuovoTv’. Le parole di Goria fanno riferimento ad un’altra verità e accusano anche la stessa Guenda. Amedeo ha confessato che lui ha avuto un ottimo rapporto con la figlia: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dichiarazioni che faranno molto discutere sicuramente nella prossima puntata del ‘GF Vip’ sono state fatte dal papà di. Il noto giornalistanon ha accettato di buon grado le accuse rivolte dalla figlia, la quale lo considera unassente dalla sua vita. L’uomo ha voluto dire la sua e fornire dunque un’altra versione dei fatti in un’intervista rilasciata al settimanale ‘NuovoTv’. Le parole difanno riferimento ad un’altra verità e accusano anche la stessaha confessato che lui ha avuto un ottimo rapporto con la figlia: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian ...

jiminsunoocute : Io ogni giorno mi chiedo PERCHÉ devo soffrire ???? - jinnasta : @ pagine hourly namjin SMETTETELA BASTA MI STATE FACENDO SOFFRIRE - light1ngfires : devo smetterla di ascoltare l'intera discografia di una band quando leggo un libro o un'intera saga che mi sto rovi… - iris_simpkins46 : @Mari__46 Te lo faccio vedere perché mi rifiuto di soffrire da sola. MA TI RENDI CONTO CHE STIAMO SHIPPANDO FRANCES… - LBaccio : Ho appena sentito dire “mi hostizzi per favore?”.?? (Ho voluto dirvelo soltanto per non soffrire da solo) -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi soffrire I fermenti lattici migliori e tutti i loro benefici Affaritaliani.it