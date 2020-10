Messico | pupazzetti a forma di scheletri per mantenere le distanze

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) I Messicani, si sa, sono famosi per la loro contagiosa allegria. Nemmeno la pandemia da Coronavirus è riuscita a placare la loro anima festaiola. Con l’approssimarsi della festa tradizionale del Dia de Los Muertos, che insi celebra dal 28 al 4 novembre, le strade si sono agghindate dini sparsi per la città, nei luoghi di ritrovo. E allora ecco appariree teschi utilizzati come segnaposto nei tavoli, piazzati ad hoc in modo che levengano garantite. Gli, nella cultura messicana, sono tutt’altro che figure macabre, ma anzi, “ospiti” di buon auspicio e prosperità. Affondano le loro radici nella cultura azteca e sono sempre vestiti con abiti e accessori colorati, a voler simboleggiare un sereno e gioioso ...