Mbappè Juventus, “Le Parisien” svela: i bianconeri in corsa per il francese (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MBAPPè Juventus – Il 21enne campione del mondo si avvicina alla scadenza del contratto con il PSG, attualmente fissata per il 2022, e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club parigino. Le big europee, Real Madrid su tutte, sono così alla finestra e dalla Francia giungono indiscrezione riguardanti anche il club bianconero. Stando a quanto sostiene il quotidiano francese Le Parisien, anche la Juve sarebbe in corsa per Mbappe. Mbappè Juventus, bianconeri in corsas Le Parisien’, infatti, mette anche la Juve nella corsa a Mbappe. Tuttavia, la concorrenza resta altissima Qualora fosse confermata, si tratterebbe chiaramente di una notizia incredibile per due ordine di fattori. Il primo riguarda ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MBAPPè– Il 21enne campione del mondo si avvicina alla scadenza del contratto con il PSG, attualmente fissata per il 2022, e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club parigino. Le big europee, Real Madrid su tutte, sono così alla finestra e dalla Francia giungono indiscrezione riguardanti anche il club bianconero. Stando a quanto sostiene il quotidianoLe Parisien, anche la Juve sarebbe inper Mbappe. Mbappèins Le Parisien’, infatti, mette anche la Juve nellaa Mbappe. Tuttavia, la concorrenza resta altissima Qualora fosse confermata, si tratterebbe chiaramente di una notizia incredibile per due ordine di fattori. Il primo riguarda ...

sportli26181512 : Juve su Mbappé: sfida al Real Madrid: La Juventus su Kylian Mbappé. Come scrive... - calciomercatoit : ??#Juventus - dalla ???? anche i bianconeri su #Mbappe ??#CMITmercato - splugged : @pisto_gol Ma vedi quanto siamo stupidi? Diamo tutti questi soldi a radio e giornali, 105.4mln€ ???????, per “corromp… - d1a6504ea397446 : RT @1411nico: Il #PSG ha giocato senza Nyemar e Mbappé. Il #Milan senza Ibra... La #Juventus giocherà senza #CristianoRonaldo... Il #Napol… - EasyMediaAsia : [DALL' INGHILTERRA LA BOMBA!!!] | LA JUVENTUS PREPARA 400 MLN PER MBAPPÉ? RONALDO AL PSG?: SCARICA OneFootball… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè Juventus Nations League: Mbappè positivo a Covid,salta Francia-Croazia Agenzia ANSA