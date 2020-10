cjmimun : Libia: Onu 'ottimista' su un cessate il fuoco duraturo - Dissi__Dente : @MarcoRizzoPC 'In quella sede informale potemmo tutti renderci conto della riluttanza del Presidente Berlusconi a p… - GiulioTerzi : Mosca fa saltare il New Start? Gli Usa denunciano i bluff del Cremlino - -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Onu

La Prealpina

(ANSA) - GINEVRA, 21 OTT - L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia si è detto "abbastanza ottimista" sulla possibilità di un cessate il fuoco duraturo, dopo due giorni di negoziati faccia ...In corso in Svizzera, a Ginevra, i negoziati militari per il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo tra le due fazioni in guerra in Libia. Gli incontri sono supervisionati dal capo della missi ...