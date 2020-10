“Li hanno presi tutti”. Giuseppe Pio, il 18enne finito in coma dopo l’aggressione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In queste ore i carabinieri di Lanciano hanno fatto luce sull’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’ex stazione ferroviaria Sangritana di Lanciano. Le indagini hanno portato gli inquirenti all’identificazione di cinque ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Il pugno micidiale che ha messo ko la vittima, Giuseppe Pio D’Astolfo, è stato sferrato dal più piccolo della gang, un ragazzino di 13 anni. Un solo gancio, secco e violentissimo, sulla tempia. Due membri della baby gang hanno 14 e 15 anni, un quarto ne ha appena compiuti 18 mentre il più grande ne ha ben 30. Gli unici due maggiorenni sono facce già conosciute alle forze dell’ordine. La svolta alle indagini dei Carabinieri, che ricordiamo essere sotto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In queste ore i carabinieri di Lancianofatto luce sull’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’ex stazione ferroviaria Sangritana di Lanciano. Le indaginiportato gli inquirenti all’identificazione di cinque ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Il pugno micidiale che ha messo ko la vittima,Pio D’Astolfo, è stato sferrato dal più piccolo della gang, un ragazzino di 13 anni. Un solo gancio, secco e violentissimo, sulla tempia. Due membri della baby gang14 e 15 anni, un quarto ne ha appena compiuti 18 mentre il più grande ne ha ben 30. Gli unici due maggiorenni sono facce già conosciute alle forze dell’ordine. La svolta alle indagini dei Carabinieri, che ricordiamo essere sotto la ...

