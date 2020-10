La UEFA contro la Superlega: «Diventerebbe noiosa» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La UEFA si oppone fermamente all’idea di una Superlega europea. Lo ha ribadito l’ente calcistico, a seguito dei nuovi progetti – svelati da Sky Sports – per la realizzazione di una European Premier League a 18 squadre, che rischierebbe di minacciare la Champions League. «Il Presidente della UEFA ha detto chiaramente in diverse occasioni che … L'articolo La UEFA contro la Superlega: «Diventerebbe noiosa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lasi oppone fermamente all’idea di unaeuropea. Lo ha ribadito l’ente calcistico, a seguito dei nuovi progetti – svelati da Sky Sports – per la realizzazione di una European Premier League a 18 squadre, che rischierebbe di minacciare la Champions League. «Il Presidente dellaha detto chiaramente in diverse occasioni che … L'articolo Lala: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

claudioruss : L’#AZ conferma che un totale di 13 giocatori sono risultati positivi al #Covid_19. Il club olandese è in contatto c… - MarcoBellinazzo : Diritti tv Champions: dopo tanta attesa e dopo aver debuttato nel Regno Unito e in Germania Amazon entra nel mercat… - OfficialASRoma : 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Eur… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La UEFA contro la Superlega: «Diventerebbe noiosa»: La UEFA si oppone fermamente all’idea di u… - RaimondoSecci : Io non ho capito una cosa del protocollo uefa sul covid, leggo dappertutto che se CR7 non ha un tampone negativo en… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA contro La voglia di una Superlega europea (con la Fifa contro la Uefa) Panorama AZ, oggi partiranno 17 giocatori verso Napoli: gli olandesi sperano nel rinvio del match grazie all’intervento dell’Asl

Situazione in continua evoluzione quella che ha visto l’AZ Alkmaar colpito da 13 positività al COVID-19 negli ultimi giorni e che sta mettendo a rischio il match contro il Napoli di domani sera, valid ...

Juventus, paradosso Ronaldo: ok col Verona, ma rischia col Barcellona

Ore decisive per Ronaldo che nel mirino ha messo la sfida col Barcellona di Messi. Difficile però che ci sia, maggiori probabilità col Verona ...

Situazione in continua evoluzione quella che ha visto l’AZ Alkmaar colpito da 13 positività al COVID-19 negli ultimi giorni e che sta mettendo a rischio il match contro il Napoli di domani sera, valid ...Ore decisive per Ronaldo che nel mirino ha messo la sfida col Barcellona di Messi. Difficile però che ci sia, maggiori probabilità col Verona ...