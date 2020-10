Impennata temperature | CALDO ANOMALO in gran parte d’Europa Ecco la durata

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo un periodo quasi invernale, ora assistiamo ad un nuovo sbalzo termico con la colonnina di mercurio che risale verso valori ben sopra media. C’è stato un ribaltone, con l’affondo di una saccatura al largo dell’Iberia e la contestuale rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia. Lesaliranno ancora ed avremopiù accentuato su colline e montagne, ma inanche al Centro-Sud. Il rialzo termico risulterà ben più contenuto al Nord ed in genere su valli e pianure, dove per l’inversione termica avremo più umido e valori termici di conseguenza più bassi. La mitigazione del clima sta riguardando anche un’ampiad’Europa e, alle medie latitudini, l’arrivo del ...

Meteo Giornale

Il clima si sta addolcendo sull'Italia, dopo una settimana decisamente fredda. Le temperature sono in risalita sia per effetto dell'abbondante soleggiamento, sia per correnti che tornano a disporsi me ...