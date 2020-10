Il cloud vola nello spazio | Microsoft si allea con SpaceX

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo(Getty Images)vuole portare in orbita il suoe stringe un accordo strategico con l’azienda spaziale Space X. La partnership, che include anche altre società del settore aerospaziale, si inserisce nell’iniziativa Azure Space annunciata dal colosso di Redmond il 20 ottobre e volta a integrare il suo sistema dicomputing con l’internet satellitare. In questa collaborazionefornirà un’infrastruttura mobile, appoggiata su datacenter spostati via camion, per comunicare con la costellazione Starlink, il progetto per l’internet satellitare avviato da Space X e che punta a mandareoltre 1.500 satelliti entro il 2021. In sostanza, ...