Final Fantasy VII Remake mesi dopo il suo lancio riceve la prima patch

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chi possiedeVIIora può contare sullapubblicatail suo. Purtroppo però le note dellasono abbastanza stringate in quanto riportano semplicemente "varie correzioni di bug".A quanto pare questarisolve sì alcuni bug, ma non forse quello più fastidioso, ovvero il livello basso di alcune texture. Ovviamente i fan sono ricorsi ai social per esternare tutto il loro disappunto. Tuttavia niente è perduto: è possibile che Square Enix abbia deciso di aspettare e creare unagenerale una volta che il gioco potrà approdare su PlayStation 5, perciò non tutto è perduto.PlayStation 5 non ...