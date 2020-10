Davigo non ci sta e adesso sfida il Csm (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau Rappresentato dall'avvocato Massimo Luciani, l'ex pm di Mani Pulite è pronto a dare battaglia e chiede una sospensiva Non ha perso tempo Piercamillo Davigo, che subito dopo aver appreso la notizia della sua rimozione dal consiglio del Csm (decisione presa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso lunedì), ha fatto immediato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera. A inizio di questa settimana i rappresentanti del Csm riuniti in plenaria hanno a lungo discusso prima di esprimere il loro voto, che si è concluso con 13 membri a favore della sospensione, 6 contrari e 5 astenuti. Considerato il fatto che Davigo si trova ormai in età di pensionamento (proprio ieri l'ex pm ha compiuto 70 anni), la maggioranza dei consiglieri ha stabilito di far ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau Rappresentato dall'avvocato Massimo Luciani, l'ex pm di Mani Pulite è pronto a dare battaglia e chiede una sospensiva Non ha perso tempo Piercamillo, che subito dopo aver appreso la notizia della sua rimozione dal consiglio del Csm (decisione presa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso lunedì), ha fatto immediato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera. A inizio di questa settimana i rappresentanti del Csm riuniti in plenaria hanno a lungo discusso prima di esprimere il loro voto, che si è concluso con 13 membri a favore della sospensione, 6 contrari e 5 astenuti. Considerato il fatto chesi trova ormai in età di pensionamento (proprio ieri l'ex pm ha compiuto 70 anni), la maggioranza dei consiglieri ha stabilito di far ...

