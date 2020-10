Covid, picco di contagi in Veneto: 1422 casi in un giorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aumentano i casi di coronavirus in Veneto. In 24 ore ne sono stati accertati 1.422, 1.083 solo nella notte, come spiega il bollettino della Regione diffuso stamattina. Si tratta di numeri doppi rispetto ai picchi della prima ondata in regione. Proprio ieri il governatore del Venero Luca Zaia aveva presentato il piano di sanità pubblica regionale per affrontare l’emergenza sanitaria fino a fine maggio. Coronavirus in Veneto: la situazione nelle città Tra le città con più contagi c’è in testa Venezia con ben 450 casi, poi Treviso con 223, Vicenza con 146 e Padova con 126, anche in valore assoluto la città con più contagi resta Verona. Ad oggi sono 439 i pazienti ricoverati in ospedale, 56 quelli ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aumentano idi coronavirus in. In 24 ore ne sono stati accertati 1.422, 1.083 solo nella notte, come spiega il bollettino della Regione diffuso stamattina. Si tratta di numeri doppi rispetto ai picchi della prima ondata in regione. Proprio ieri il governatore del Venero Luca Zaia aveva presentato il piano di sanità pubblica regionale per affrontare l’emergenza sanitaria fino a fine maggio. Coronavirus in: la situazione nelle città Tra le città con piùc’è in testa Venezia con ben 450, poi Treviso con 223, Vicenza con 146 e Padova con 126, anche in valore assoluto la città con piùresta Verona. Ad oggi sono 439 i pazienti ricoverati in ospedale, 56 quelli ...

GrimoldiPaolo : In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsab… - Ilsognatore13 : RT @GrimoldiPaolo: In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsabili c… - MaxFerrari : RT @GrimoldiPaolo: In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsabili c… - MarcoMasciadra : RT @GrimoldiPaolo: In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsabili c… - PonytaEle : RT @GrimoldiPaolo: In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsabili c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid: Marche, altro picco contagi, sono 226 in 24 ore Agenzia ANSA Covid: Marche, altro picco contagi, sono 226 in 24 ore

Altro picco di contagi nelle Marche nella seconda ondata pandemica da coronavirus: ne sono stati rilevati 226 – per la seconda volta nel mese sopra i 200 dopo i 204 comunicati il 17 ottobre – nelle ...

Inail: “In settembre 1.919 denunce di contagi da Covid sul lavoro. In totale sono stati 54.128, il 17% del totale dei casi in Italia”

A fine settembre le denunce di contagi da Covid 19 sul lavoro arrivate all‘Inail hanno superato le 54.000 unità (54.128) con un aumento di 1.919 denunce rispetto a fine agosto. Di questi casi, 792 son ...

Altro picco di contagi nelle Marche nella seconda ondata pandemica da coronavirus: ne sono stati rilevati 226 – per la seconda volta nel mese sopra i 200 dopo i 204 comunicati il 17 ottobre – nelle ...A fine settembre le denunce di contagi da Covid 19 sul lavoro arrivate all‘Inail hanno superato le 54.000 unità (54.128) con un aumento di 1.919 denunce rispetto a fine agosto. Di questi casi, 792 son ...