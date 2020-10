Coronavirus, controlli nei locali: chiuso 'New Indian Food' in via Di Prima (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nell'ambito della maxi operazione svolta a San Berillo Vecchio la Questura ha dedicato particolare attenzione agli esercizi pubblici. Nello scorso controllo, infatti, era stata notificata ai titolari ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nell'ambito della maxi operazione svolta a San Berillo Vecchio la Questura ha dedicato particolare attenzione agli esercizi pubblici. Nello scorso controllo, infatti, era stata notificata ai titolari ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - RegioneER : #Coronavirus. L'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: ancora record di tamponi (oltre 17.100), 671 i nuovi po… - Corriere : È domenica 30 agosto. Con i controlli doganali vengono scoperti più di 1.000 chili di alimenti di origine animale:… - Fiorediloto187 : RT @andiamoviaora: 'Finché non diverranno coscienti della loro forza, non si ribelleranno e, finché non si ribelleranno, non diverranno cos… - airone555 : RT @BlitzTVit: Caos a #Livorno durante i controlli anti-#Covid_19: carabinieri e municipale, intervenuti in seguito a segnalazioni di assem… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli nei locali: chiuso "New Indian Food" in via Di Prima CataniaToday Covid, a Firenze divieto sosta persone in alcune piazze movida

"Le persone non potranno fermarsi ma solo passare - ha spiegato Nardella -. Queste aree saranno controllate dalle forze dell'ordine e dalla municipale, naturalmente si userà il buonsenso e un po' di ...

Lombardia, da lunedì didattica a distanza alle superiori. Coprifuoco anche nel Lazio

Le misure (valide per 30 giorni) nell’ordinanza che Zingaretti firmerà nelle prossime ore: da venerdì blocco della circolazione dalle 24 alle 5, da lunedì disposizione sulla dad alle superiori e all’u ...

"Le persone non potranno fermarsi ma solo passare - ha spiegato Nardella -. Queste aree saranno controllate dalle forze dell'ordine e dalla municipale, naturalmente si userà il buonsenso e un po' di ...Le misure (valide per 30 giorni) nell’ordinanza che Zingaretti firmerà nelle prossime ore: da venerdì blocco della circolazione dalle 24 alle 5, da lunedì disposizione sulla dad alle superiori e all’u ...