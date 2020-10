Coprifuoco e chiusure localizzate | Italia prova a piegare la curva

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo, ampiamente dichiarato, è scongiurare un nuovo lockdown generalizzato che finirebbe per dare il colpo mortale ad una economia già in forte affanno che, però, stando a rialzare la testa. Ci si muove, dunque, in maniera diversa rispetto a marzo, ma la seconda ondata (ieri più di 10.874 casi e ben 89 morti) ha convinto città e regioni, soprattutto quelle dove lanegli ultimi giorni si è impennata più che in altre, a tornare a chiudere. Il Governo cerca in qualche modo di coordinare gli interventi così come sottolineato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “La strategia diversa” di questa seconda fase del contagio da Covid “si giova anche di un sistema di monitoraggio molto sofisticato – spiega – si stanno ...