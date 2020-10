Champions League, Lukaku salva l’Inter: 2-2 con il Gladbach. L’Atalanta dilaga in Danimarca: 4-0 al Midtjylland (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter non va oltre il pari a San Siro nell’esordio stagionale di Champions League contro i tedeschi del Borussia MönchenGladbach. Succede tutto nel secondo tempo. Romelu Lukaku porta in vantaggio i nerazzurri con un gol in mischia. Pari dei tedeschi su rigore (concesso su segnalazione del Var), con Ramy Bensebaini che batte Samir Handanovic dagli 11 metri. Rete del sorpasso per i tedeschi con Jonas Hofmann. Al 90esimo il pari nerazzurro, ancora con Lukaku, sugli sviluppi da calcio d’angolo. Successo importante invece per l’altra italiana impegnata stasera, l’Atalanta, che ha travolto (4-0) i danesi del Midtjylland, con i gol di Duvan Zapata, Alejandro Gomez, Luis Muriel e del neoacquisto Aleksey Miranchuk. Lo Shakhtar stende il Real Madrid La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter non va oltre il pari a San Siro nell’esordio stagionale dicontro i tedeschi del Borussia Mönchen. Succede tutto nel secondo tempo. Romeluporta in vantaggio i nerazzurri con un gol in mischia. Pari dei tedeschi su rigore (concesso su segnalazione del Var), con Ramy Bensebaini che batte Samir Handanovic dagli 11 metri. Rete del sorpasso per i tedeschi con Jonas Hofmann. Al 90esimo il pari nerazzurro, ancora con, sugli sviluppi da calcio d’angolo. Successo importante invece per l’altra italiana impegnata stasera, l’Atalanta, che ha travolto (4-0) i danesi del, con i gol di Duvan Zapata, Alejandro Gomez, Luis Muriel e del neoacquisto Aleksey Miranchuk. Lo Shakhtar stende il Real Madrid La ...

