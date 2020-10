Alex Infascelli su Mi chiamo Francesco Totti | “Parlare con Totti è come parlare con Roma”

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Video intervista ad, regista del documentario Mi, presentato alla Festa del cinema di Roma. In sala il 19, 20 e 21 ottobre. A tre anni di distanza da Piccoli crimini coniugali,torna al cinema con Mi. Non un classico documentario: non ci sono interviste nel film, soltanto le immagini della città e video di repertorio, commentati dalla voce del Capitano,. "C'è solo un Capitano" riecheggia più volte in Mie non è semplicemente un ...