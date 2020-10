Udinese, ora si respira: salvezza made in Watford (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica sono arrivati i primi tre punti del campionato per l’Udinese di Gotti, sospinta al successo soprattutto dagli ex giocatori del Watford Negli anni abbiamo potuto apprezzare pregi e difetti della multiproprietà targata Famiglia Pozzo: dall’Udinese al Granada, passando per il Watford, lo scambio continuo di giocatori si è rivelato una costante. Non sempre, però, con risultati apprezzabili, se consideriamo la retrocessione in Championship degli Hornets. Chi può sorridere è certamente Luca Gotti, rinfrancato nello spirito e nella classifica dalla vittoria ottenuta al fotofinish contro il Parma che ha sbloccato i friulani dalla sgraditissima quota zero. Una vittoria dovuta in buona parte ai più recenti arrivi sul fronte mercato, in particolare ringraziando i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica sono arrivati i primi tre punti del campionato per l’di Gotti, sospinta al successo soprattutto dagli ex giocatori delNegli anni abbiamo potuto apprezzare pregi e difetti della multiproprietà targata Famiglia Pozzo: dall’al Granada, passando per il, lo scambio continuo di giocatori si è rivelato una costante. Non sempre, però, con risultati apprezzabili, se consideriamo la retrocessione in Championship degli Hornets. Chi può sorridere è certamente Luca Gotti, rinfrancato nello spirito e nella classifica dalla vittoria ottenuta al fotofinish contro il Parma che ha sbloccato i friulani dalla sgraditissima quota zero. Una vittoria dovuta in buona parte ai più recenti arrivi sul fronte mercato, in particolare ringraziando i ...

MilioAndrea : @PietroLazze Poniamo un quesito è se #Sarri non è al momento libero perché non ha ancora rescisso il contratto con… - GrazianoAbadini : @GaRaBoMbO_viola @ClaudioMasini7 Giusto anche se vinci con l’udinese ed in questo momento la vedo dura il problema… - SabirBoss17 : @redandblackacm @BlackHo42337306 @pisto_gol @IamLiuk Infatti da quando il berlusca ha reclutato soldi per la cessi… - ParmaLiveTweet : Eurosport: 'Parma, voto 6. Sette casi Covid ma in campo contro l'Udinese' - BrunoValerio91 : @424BasilStreet Si ma decidesse ora max dmn mattina alle 10..cn l udinese voglio l allenatore nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ora Udinese, ora è ballottaggio tra Nicolas e Scuffet La Gazzetta dello Sport Udinese, ora si respira: salvezza made in Watford

Domenica sono arrivati i primi tre punti del campionato per l’Udinese di Gotti, sospinta al successo soprattutto dagli ex giocatori del Watford Negli anni abbiamo potuto apprezzare pregi e difetti ...

“Voglio bene a Iachini ma…”: Commisso blinda il mister, ma l’aria che si respira non è certo buona

Il colloquio, pranzo a detta della dirigenza, è durato più di un’ora ed è culminato con il discorso liberatorio ... bene a Iachini ma…” in vista della sfida contro l’Udinese. Commisso parlerà con la ...

Domenica sono arrivati i primi tre punti del campionato per l’Udinese di Gotti, sospinta al successo soprattutto dagli ex giocatori del Watford Negli anni abbiamo potuto apprezzare pregi e difetti ...Il colloquio, pranzo a detta della dirigenza, è durato più di un’ora ed è culminato con il discorso liberatorio ... bene a Iachini ma…” in vista della sfida contro l’Udinese. Commisso parlerà con la ...