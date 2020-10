Spadafora: «Serie A? Non so se si potrà arrivare in fondo» (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto al programma L’aria che tira, in onda su LA7, durante il quale ha parlato della questione Cristiano Ronaldo, ma anche del campionato di Serie A e della possibilità che giunga a conclusione. «Ce la possiamo fare (a portare a termine il campionato) ma non so se si … L'articolo Spadafora: «Serie A? Non so se si potrà arrivare in fondo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, è intervenuto al programma L’aria che tira, in onda su LA7, durante il quale ha parlato della questione Cristiano Ronaldo, ma anche del campionato diA e della possibilità che giunga a conclusione. «Ce la possiamo fare (a portare a termine il campionato) ma non so se si … L'articolo: «A? Non so se si potràin» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

