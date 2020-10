Sicilia, Musumeci: “Il 70% dei dipendenti regionali è inutile”. I sindacati lanciano una “class action” per querelare il governatore (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutti a raccolta – Covid permettendo – per querelare il presidente. Diventa sempre più rovente la querelle tra i dipendenti regionali e il governatore Siciliano, Nello Musumeci che, solo pochi giorni fa, li ha definiti “inutili“. Esternazione, la seconda in pochi mesi di questo tono, che adesso spinge i sindacati all’azione, legale addirittura, quasi una class action, ovvero una raccolta firme per querelare in massa il presidente. Questa è la reazione dei sindacati Siad-Csa-Cisal, dopo l’intervento di Musumeci alla tappa dedicata a Sicilia e Sardegna di Innovation Days, l’evento del Sole24ore, lo scorso 15 ottobre, sulla ripartenza post covid. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutti a raccolta – Covid permettendo – peril presidente. Diventa sempre più rovente la querelle tra ie ilno, Nelloche, solo pochi giorni fa, li ha definiti “inutili“. Esternazione, la seconda in pochi mesi di questo tono, che adesso spinge iall’azione, legale addirittura, quasi una class action, ovvero una raccolta firme perin massa il presidente. Questa è la reazione deiSiad-Csa-Cisal, dopo l’intervento dialla tappa dedicata ae Sardegna di Innovation Days, l’evento del Sole24ore, lo scorso 15 ottobre, sulla ripartenza post covid. ...

Regione_Sicilia : Firmato il protocollo d'intesa Io compro siciliano #Sicilia @EdyBandiera @Musumeci_Staff - clikservernet : Sicilia, Musumeci: “Il 70% dei dipendenti regionali è inutile”. I sindacati lanciano una “class action” per querela… - Noovyis : (Sicilia, Musumeci: “Il 70% dei dipendenti regionali è inutile”. I sindacati lanciano una “class action” per querel… - MPenikas : FQ: Sicilia, Musumeci: “Il 70% dei dipendenti regionali è inutile”. I sindacati lanciano una “class action” per qu… - smyleMia : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Mi raccomando non prenda mai in considerazione che i sondaggi siano sbagliati.. Bu… -