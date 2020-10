Serie B, oggi si chiude le 4a giornata con Lecce-Cremonese (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo il ricco martedì di Serie B, la Serie cadetta torna questa sera con la gara tra Lecce e Cremonese in programma al Via del Mare. 0-0 tra Reggina e Cosenza nel derby della Calabria, ha vinto invece il Venezia 4-0 sul Pescara. Ascoli-Reggiana 2-1 ChievoVerona-Brescia 1-0 Cittadella-Pordenone 2-0 Empoli-SPAL 2-1 Frosinone-V. Entella 0-0 Vicenza-Salernitana 1-1 Pisa-Monza 1-1 Reggina-Cosenza 0-0 Venezia-Pescara 4-0 21 OTTOBRELecce-Cremonese ore 19:00 LA CLASSIFICA: Cittadella 10, Empoli 10, Salernitana 8, Venezia 7, Frosinone 7, ChievoVerona 7, Reggina 6, Reggiana 4, Cosenza 4, Brescia 4, Lecce* 4, Ascoli 4, Monza* 3, Spal 3, Pordenone 3, Virtus Entella 3, Pisa 3, Vicenza* 2, Cremonese* 2, Pescara 1 Foto: twitter Lecce L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo il ricco martedì diB, lacadetta torna questa sera con la gara train programma al Via del Mare. 0-0 tra Reggina e Cosenza nel derby della Calabria, ha vinto invece il Venezia 4-0 sul Pescara. Ascoli-Reggiana 2-1 ChievoVerona-Brescia 1-0 Cittadella-Pordenone 2-0 Empoli-SPAL 2-1 Frosinone-V. Entella 0-0 Vicenza-Salernitana 1-1 Pisa-Monza 1-1 Reggina-Cosenza 0-0 Venezia-Pescara 4-0 21 OTTOBREore 19:00 LA CLASSIFICA: Cittadella 10, Empoli 10, Salernitana 8, Venezia 7, Frosinone 7, ChievoVerona 7, Reggina 6, Reggiana 4, Cosenza 4, Brescia 4,* 4, Ascoli 4, Monza* 3, Spal 3, Pordenone 3, Virtus Entella 3, Pisa 3, Vicenza* 2,* 2, Pescara 1 Foto: twitterL'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 4^ giornata Sky Sport Europeo 125 a Lommel: Bonacorsi ha tutto sotto controllo, sabato può chiudere

Il 17enne bergamasco della Fantic vince la prima manche, poi chiude secondo dietro al rivale Braceras, ma ha ancora 38 punti di vantaggio. Nella 250 a Guadagnini non è riuscita la rimonta: il campione ...

Prime pagine - "Più Immobile di Haaland"; "Bum Bum Morata!"

Si parla di Champions League, ma non solo. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola il 21 ottobre commentano le prime partite del torneo che si sono disputate ...

