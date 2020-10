Scuola, docenti chiedono il rinvio concorsone. Può diventare maxi focolaio (Di martedì 20 ottobre 2020) Il concorso straordinario per la Scuola previsto per il 22 ottobre potrebbe essere una bomba epidemiologica. La protesta degli insegnanti su Fb Vi è grande preoccupazione tra i docenti precari in vista del concorso straordinario la cui prima prova è prevista per giovedì 22 ottobre. “Chiediamo il rinvio del concorso a tempi migliori al fine … L'articolo Scuola, docenti chiedono il rinvio concorsone. Può diventare maxi focolaio proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Il concorso straordinario per laprevisto per il 22 ottobre potrebbe essere una bomba epidemiologica. La protesta degli insegnanti su Fb Vi è grande preoccupazione tra iprecari in vista del concorso straordinario la cui prima prova è prevista per giovedì 22 ottobre. “Chiediamo ildel concorso a tempi migliori al fine … L'articoloil. Puòproviene da YesLife.it.

alscompa : RT @ilbrigantepc: #Mattarella, anche ex Ministro istruzione, è complice dei danni dell'Azzolina a #scuola e #docenti. Il suo silenzio pesa… - alabembo : @la_dicori ..Quindi si dal 2 al 13 ottobre la classe ha frequentato ma non la bambina che poi è risultata positiva… - Lega_Senato : SCUOLA, PITTONI (LEGA), AZZOLINA RISPONDA SU RISCHI PER SPOSTAMENTI IMPOSTI DA CONCORSO “Replica parlando d'altro… - Davjd_S : RT @Affaritaliani: Scuola, i docenti chiedono il rinvio del concorso:'Bomba di contagi in arrivo' - MeryParavati : @GiuseppeConteIT Come plesso siamo nel caos più totale, una classe messa in quarantena sabato per un caso positivo… -