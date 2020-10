Retroscena van de Beek: è stato a un passo dalla Serie A (Di martedì 20 ottobre 2020) Van de Beek avrebbe potuto vestire la maglia della Roma in passato: le parole dell’agente dell’attuale centrocampista del Manchester United Donny van de Beek avrebbe potuto vestire la maglia della Roma in passato. A rivelarlo è l’agente dell’attuale centrocampista del Manchester United ai microfoni di Inside Football. «Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Van deavrebbe potuto vestire la maglia della Roma in passato: le parole dell’agente dell’attuale centrocampista del Manchester United Donny van deavrebbe potuto vestire la maglia della Roma in passato. A rivelarlo è l’agente dell’attuale centrocampista del Manchester United ai microfoni di Inside Football. «Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui». Leggi su Calcionews24.com

