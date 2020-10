Responsabile tamponi Napoli | «Il Genoa ci è costato due positivi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Vincenzo Mirone,, parla in vista dell’Az Alkmaar: «ilci èdue, Elmas e Zielinski» il Prof. Vincenzo Mirone,deiCovid-19 dele ordinario di Urologia all’Università Federico II, è intervenuto su Radio Punto Nuovo: «Alfaremo icome da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’Alkmaar ed i, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse ...