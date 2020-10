“Primi 8 secondi dopo colpo di tosse cruciali per frenare il virus e la mascherina riduce la ‘nube’ di 7 volte”: lo studio su Physics of fluids (Di martedì 20 ottobre 2020) I primi 5-8 secondi dopo un colpo di tosse sono cruciali per frenare la nube di goccioline che viene normalmente liberata nell’aria. In più, indossando la mascherina chirurgica il volume della ‘nube’ si riduce di sette volte, con una Ffp2 si arriva anche di 23. A dimostrarlo è la simulazione pubblicata sulla rivista Physics of fluids da due ricercatori dell’Istituto indiano di tecnologia di Bombay che, servendosi della teoria degli aerei a reazione e i dati sperimentali presenti in letteratura, hanno scoperto che i primi secondi, fino all’ottavo, dopo il colpo di tosse sono un tempo cruciale per ridurre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) I primi 5-8undisonoperla nube di goccioline che viene normalmente liberata nell’aria. In più, indossando lachirurgica il volume della ‘nube’ sidi sette volte, con una Ffp2 si arriva anche di 23. A dimostrarlo è la simulazione pubblicata sulla rivistaofda due ricercatori dell’Istituto indiano di tecnologia di Bombay che, servendosi della teoria degli aerei a reazione e i dati sperimentali presenti in letteratura, hanno scoperto che i primi, fino all’ottavo,ildisono un tempo cruciale per ridurre la ...

