Nobili | ora c’è Covid | ma riprogrammeremo Leopolda Capitolina

Roma – "A novembre avremmo dovuto tenere la nostra Leopolda per Roma. Ora, con le esigenze Covid, vedremo come riprogammarla. Ma l'obiettivo di un evento grande, aperto e trasversale, chiuso solo a populisiti e sovranisti, resta. In quell'occasione forniremo le nostre idee al candidato sindaco di centrosinistra". Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a Roma, intervistato dall'agenzia Dire nell'ambito della rubrica DIREzione Roma.

