Movida e Commemorazione defunti | convocato Comitato di Sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella questa mattina ha chiesto al prefetto Francesco Antonio Cappetta la convocazione urgente delProvinciale per l’Ordine e laPubblica per la valutazione delle misure da adottare in ordine allae alladeialla luce del Dpcm del 18 ottobre 2020 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Il prefetto Cappetta, accogliendo la richiesta del sindaco Mastella (che ha subito provveduto a ringraziarlo), ha conseguentemente fissato per giovedì pomeriggio la riunione del suddetto organismo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.