MISTER TESSER | “A CITTADELLA CON CATTIVERIA | DETERMINAZIONE E FIDUCIA”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Quarta giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde fa visita alallo stadio Tombolato.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Partita difficile, ma andiamo acon, giocando in fiducia”. “Ilmantiene sostanzialente le stesse caratteristiche. Gioca bene, con grande intensità, compattezza e qualità. Da cinque stagioni fanno i playoff: non è certo un caso, hanno una mentalità radicata e ben precisa”. “Le prestazioni delle prime giornate sono state buone. Dobbiamo continuare così, nel nostro processo di crescita. Sarà un test impegnativo e dovremo ...