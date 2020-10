Matrimonio combinato, salta la ‘trattativa’ e tentano di ucciderla (Di martedì 20 ottobre 2020) Matrimonio combinato a Savona: lei avrebbe intascato una cifra corposa, lei avrebbe regolarizzato la propria posizione essendo uno straniero irregolare. Quando è poi saltata la trattativa, hanno cercato di uccidere la promessa sposa. tentano di mettere in pieni un Matrimonio organizzato al fine di regolarizzarsi, lei rifiuta e tentano di ucciderla. E’ successo ad Alassio, … L'articolo Matrimonio combinato, salta la ‘trattativa’ e tentano di ucciderla proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)a Savona: lei avrebbe intascato una cifra corposa, lei avrebbe regolarizzato la propria posizione essendo uno straniero irregolare. Quando è poita la trattativa, hanno cercato di uccidere la promessa sposa.di mettere in pieni unorganizzato al fine di regolarizzarsi, lei rifiuta edi. E’ successo ad Alassio, … L'articolola ‘trattativa’ ediproviene da Inews.it.

Dovevano sposarsi a marzo ad Alassio, ma l’avvento della pandemia e relativo lockdown aveva fatto saltare il progetto di unione tra i due. A mandare in crisi la ‘coppia’ però non è stato il sogno d’am ...

Alassio. Un matrimonio combinato, con tanto di pubblicazioni affisse secondo protocollo, fra un’italiana ed un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Tutto ...

Dovevano sposarsi a marzo ad Alassio, ma l’avvento della pandemia e relativo lockdown aveva fatto saltare il progetto di unione tra i due. A mandare in crisi la ‘coppia’ però non è stato il sogno d’am ...Alassio. Un matrimonio combinato, con tanto di pubblicazioni affisse secondo protocollo, fra un’italiana ed un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Tutto ...