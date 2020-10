M5S | Di Maio | “Bisogna parlarsi | dialogare e ripartire insieme | uniti Il Movimento deve mostrarsi capace di reagire agli eventi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Bisogna. Ildieventi,proporre una visione,dare garanzie su come attuarla, tempi certi ai cittadini”. E’ quanto ha detto al Corriere il ministro degli Esteri Luigi Di. “Il documento presentato da Barbara Floridia (leggi l’articolo) con l’aiuto di Domenico De Masi – prosegue l’esponente pentastellato – ha tutto il mio sostegno, perché è un documento che unisce, che guarda al futuro. So che era stato proposto anche a molti altri esponenti del M5S, che però non hanno avuto ...