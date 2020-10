M5S: Crippa, ‘su Stati Generali scelta di buon senso’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La scelta di rinviare gli Stati Generali, di pochi giorni, per poterli svolgere, in sicurezza, rispettando le norme disposte dall’esecutivo, attraverso la modalità telematica, è una scelta di buon senso e responsabile”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.“In un momento nel quale ai cittadini sono chiesti dei sacrifici e di osservare le regole, ognuno deve fare la sua parte. Incontrarci in questo modo non è una novità per una forza politica innovativa come la nostra”, conclude.L'articolo M5S: Crippa, ‘su Stati Generali scelta di buon ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Ladi rinviare gli, di pochi giorni, per poterli svolgere, in sicurezza, rispettando le norme disposte dall’esecutivo, attraverso la modalità telematica, è unadisenso e responsabile”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide.“In un momento nel quale ai cittadini sono chiesti dei sacrifici e di osservare le regole, ognuno deve fare la sua parte. Incontrarci in questo modo non è una novità per una forza politica innovativa come la nostra”, conclude.L'articolo M5S:, ‘sudi...

E' quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa. "In un momento nel quale ai cittadini sono chiesti dei sacrifici e di osservare le regole, ognuno deve ...

Covid, positivi capogruppo M5S Crippa e una deputata

E' allarme Covid a Montecitorio. Dopo l'ultimo giro di tamponi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è risultato positivo al test il capogruppo dei grillini Davide Crippa. Oltre al presidente dei depu ...

E' allarme Covid a Montecitorio. Dopo l'ultimo giro di tamponi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è risultato positivo al test il capogruppo dei grillini Davide Crippa. Oltre al presidente dei depu ...