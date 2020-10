La protesta dei familiari dei pescatori sequestrati in Libia | “Resteremo davanti a Montecitorio”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non si arrestano le proteste deideiinil 1° settembre.a Montecitorio gridano la loro rabbia: vogliono vedere tornare a casa i loro congiunti. La nave Antartide è stata sequestrata insieme ad un’altra nave, perché entrati nelle acque libiche. A bordo delle due navi, un totale di 16 persone. Sono famiglie disperate quelle di questi sedici uomini che sono usciti per andare a lavorare e non sono più tornati. Uno di loro, addirittura, non ha nemmeno potuto vedere la sua primogenita, nata appena 2 giorni prima del sequestro. Vani, per ora, i vari interventi dell’UGL. Giuseppe Condorelli, segretario UGL, ha lamentato: “Si è perso troppo tempo, il governo nazionale faccia al più presto. Abbiamo ...