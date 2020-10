Il medico dello Spallanzani | mezzi turistici e militari per i bambini a scuola

Leggi su chenews

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’idea delper non sottrarre ai ragazzai, la: usareper i trasporti. Fonte foto: (Getty Images)Bus: è questa l’idea di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istitutodi Roma, a cui il Corriere della Sera ha chiesto possibili soluzioni per i trasporti. Soprattutto i trasporti, affollandosi al mattino, costituiscono un pericolo per tutti i ragazzi che si recano a, non accompagnati. “Non esistono percentuali giuste di capienza, ma in attesa di una soluzione strutturale, si dovrebbe pensare, specie in funzione degli ingressi degli ...