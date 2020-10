Harry | da «giullare» a «rockstar» grazie a Meghan Markle

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Da «giullare di corte» a «rockstar». Stando al resoconto del biografo Robert Lacey, sarebbe questa la parabola del principe Harry all’interno della royal family. L’esperto, parlando con Good Morning America, ha infatti criticato il Palazzo per aver trattato il duca di Sussex come un «erede di scorta», creando in lui una sorta di risentimento che si sarebbe tramutato in azione grazie ai consigli di Meghan Markle.