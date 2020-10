Handanovic: “Mi preoccupa subire molti gol. In Champions non possiamo permettercelo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Inter che domani sera a San Siro esordirà in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. A parlare il capitano Samor Handanovic, che ha presentato la gara. Queste le sue parole: “subire 8 gol in 4 partite per forza di cosa preoccupa. Siamo consapevoli che comunque il gioco quest’anno è basato in maniera più offensiva e cercheremo di fare sempre un gol più degli altri, ma spesso può non succedere e questo, soprattutto in Champions, non possiamo permettercelo, perchè ci sono squadre forti, a cui è difficile segnare e non concedono quasi nulla. Bisogna lavorare e fare attenzione su tutto”. Per quanto tempo si può sentire ancora protagonista: “Ho grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Inter che domani sera a San Siro esordirà inLeague contro il Borussia Mönchengladbach. A parlare il capitano Samor, che ha presentato la gara. Queste le sue parole: “8 gol in 4 partite per forza di cosa. Siamo consapevoli che comunque il gioco quest’anno è basato in maniera più offensiva e cercheremo di fare sempre un gol più degli altri, ma spesso può non succedere e questo, soprattutto in, nonpermettercelo, perchè ci sono squadre forti, a cui è difficile segnare e non concedono quasi nulla. Bisogna lavorare e fare attenzione su tutto”. Per quanto tempo si può sentire ancora protagonista: “Ho grandi ...

