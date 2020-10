God of War 2 Ragnarok ha una data di uscita molto vicina? Un dubbio rumor fa capolino sui social (Di martedì 20 ottobre 2020) Un nuovo God of War è una realtà concreta. Il sequel del titolo del 2018 è stato mostrato in un teaser durante lo Showcase di PS5 di settembre con una finestra di lancio settata per il 2021.Detto questo, sembra che il nuovo viaggio di Kratos e Atreus sia più vicino di quanto immaginassimo. Almeno questo è ciò che suggerisce il sito web di IMDB. Di recente, il sito ha elencato God of War 2 Ragnarok con una dubbia data di uscita, ovvero il 5 febbraio 2021. Dubbia perché si tratta comunque di una data molto vicina, tenendo conto del recente annuncio. C'è anche da ricordare che God of War è stato lanciato due anni fa e sicuramente molte cose sono già successe a Santa Monica fino ad oggi. Inoltre, lo studio ha recentemente ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Un nuovo God of War è una realtà concreta. Il sequel del titolo del 2018 è stato mostrato in un teaser durante lo Showcase di PS5 di settembre con una finestra di lancio settata per il 2021.Detto questo, sembra che il nuovo viaggio di Kratos e Atreus sia più vicino di quanto immaginassimo. Almeno questo è ciò che suggerisce il sito web di IMDB. Di recente, il sito ha elencato God of War 2con una dubbiadi, ovvero il 5 febbraio 2021. Dubbia perché si tratta comunque di una, tenendo conto del recente annuncio. C'è anche da ricordare che God of War è stato lanciato due anni fa e sicuramente molte cose sono già successe a Santa Monica fino ad oggi. Inoltre, lo studio ha recentemente ...

