E tu, che tappo vuoi? (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri sera dopo aver aperto una bottiglia, a casa, mi sono accorto che qualcosa nel vino non andava. Era diverso da come lo ricordavo: meno fruttato, più vegetale, in generale meno espressivo e più introverso. Non era però cattivo, solo un po’ differente e se non fosse stata etichetta con cui ho una certa confidenza probabilmente non me ne sarei accorto. Mi ero appena imbattuto in un problema dato dal tappo ma diverso dal cosiddetto “sentore di tappo”. Quest’ultimo è il più famoso, a tutti è capitato infatti di chiedere una seconda bottiglia al ristorante o di ritornare in enoteca dopo averla aperta per sostituirla. Si tratta di un vero e proprio difetto dato da una specifica sostanza, il tricloroanisolo (per brevità TCA), a sua volta proveniente da un fungo il cui habitat ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri sera dopo aver aperto una bottiglia, a casa, mi sono accorto che qualcosa nel vino non andava. Era diverso da come lo ricordavo: meno fruttato, più vegetale, in generale meno espressivo e più introverso. Non era però cattivo, solo un po’ differente e se non fosse stata etichetta con cui ho una certa confidenza probabilmente non me ne sarei accorto. Mi ero appena imbattuto in un problema dato dalma diverso dal cosiddetto “sentore di”. Quest’ultimo è il più famoso, a tutti è capitato infatti di chiedere una seconda bottiglia al ristorante o di ritornare in enoteca dopo averla aperta per sostituirla. Si tratta di un vero e proprio difetto dato da una specifica sostanza, il tricloroanisolo (per brevità TCA), a sua volta proveniente da un fungo il cui habitat ...

con_la_k : La gregoraci è veramente un tappo di damigiana in culo. Non si può avere una conversazione con una che ti parla sop… - Tanyhyungie : Se la vecchia che abbiamo in casa non chiude quella fogna gliela tappo io... Sono le 2 di notte e vorrei dormire,… - scoiattolini : PERÒ RAGA IMMAGINATEVI IO E LUI CHE CI MENIAMO VECCHIO VINCO IO TU SEI ALTO QUANTO UN TAPPO DA VINO MA CHE VUOI FARMI - Giovy_84 : @Francesco_San83 L'importante è che non sia poco e non sappia di tappo ?????? - Noemi_rgg : Per favore mettete un tappo a zelletta, non sa neanche quello che dice. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : che tappo E tu, che tappo vuoi? Linkiesta.it Indonesia-Giappone: premier Suga a Giacarta per colloquio con il presidente Widodo

Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si trova oggi in Indonesia, seconda tappa del suo primo viaggio ufficiale all'estero ...

Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Udine-San Daniele del Friuli: percorso, altimetria, favoriti. Strappi finali favorevoli a Fuglsang

Il Giro d’Italia 2020 entra nelle sue fasi finali con una terza settimana da brividi su e giù per Alpi. Quella di oggi, martedì 20 ottobre, sarà la sedicesima tappa: 229 chil ...

Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si trova oggi in Indonesia, seconda tappa del suo primo viaggio ufficiale all'estero ...Il Giro d’Italia 2020 entra nelle sue fasi finali con una terza settimana da brividi su e giù per Alpi. Quella di oggi, martedì 20 ottobre, sarà la sedicesima tappa: 229 chil ...