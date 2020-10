Dynamo Kiev-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) In campo alle 18.55 laper l'esordio in Champions League. Ma acontro lac'è anche il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera nella kermesse calcistica più importante nel continente. Assente CR7 positivo al Covid-19 e con Dybala inizialmente ancora in panchina, i bianconeri si affidano al tandem Kulusevski-Morata con Ramsey trequartista. Chiesa e Cuadrado sulle fasce, Rabiot la spunta su Arthur.DINAMO(4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo ITA Sport Press.