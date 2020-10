DxOMark svela una nuova metrica per misurare la qualità del display

(Di martedì 20 ottobre 2020)annuncia che d'ora in poi offrirà agli utenti unaper valutare itramite appositi test e relativi punteggi L'articolounaperla qualità delproviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : DxOMark svela

TuttoAndroid.net

Quali sono i migliori smartphone per fare foto? Ce lo dice la speciale classifica di DxOmark, gli esperti del sito ci svelano per punteggi oi più grandi camera phone attualmente in circolazione.