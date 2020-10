Donna positiva in strada per gettare l’immondizia: fermata (Di martedì 20 ottobre 2020) La vicenda ha dell’assurdo, ha come protagonista una dona di Torino, fermata su segnalazione dei vicini di casa mentre da positiva al Covid19, usciva in strada a gettare l’immondizia. Auto polizia (Web)L’ennesima assurda storia arriva da Torino, quartiere Mirafiori, una zona molto popolosa, nella quale possono capitare episodi davvero assurdi ed al limite del buonsenso come questo. Una Donna, poco più che sessantenne, fermata dalla polizia perchè ripetutamente vista uscire di casa. In quel caso specifico, la Donna era uscita per andare a gettare l’immondizia. Nulla di strano si potrebbe dire. Unica nota stonata, la positività della Donna al Covid19. Denunciata, di fatto, ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) La vicenda ha dell’assurdo, ha come protagonista una dona di Torino,su segnalazione dei vicini di casa mentre daal Covid19, usciva inl’immondizia. Auto polizia (Web)L’ennesima assurda storia arriva da Torino, quartiere Mirafiori, una zona molto popolosa, nella quale possono capitare episodi davvero assurdi ed al limite del buonsenso come questo. Una, poco più che sessantenne,dalla polizia perchè ripetutamente vista uscire di casa. In quel caso specifico, laera uscita per andare al’immondizia. Nulla di strano si potrebbe dire. Unica nota stonata, la positività dellaal Covid19. Denunciata, di fatto, ...

