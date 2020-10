DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: Tratnik e O’Connor al comando! 4 uomini a 42″. Gruppo a 15′ (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 16.24 Geoffery Bouchard (AG2R La Mondiale) è riuscito a riportarsi sul Gruppo Swift! 16.23 Sembra ormai fatta per Ben O’Connor (NTT) e Jan Tratnik (Bahrain McLaren) che hanno ben 56″ di vantaggio sugli inseguitori! 16.20 Intanto Bouchard, Tonelli e Boaro stanno cercando di riportarsi su Battaglin, Swift e Malecki! 16.18 ATTENZIONE AL Gruppo, con Sunweb, Deceuninck e Ineos in testa a tutti! 16.16 Dietro inseguono Battaglin, Swift e Malecki! 16.14 Missione compiuta per l’australiano della NTT che aggancia lo sloveno proprio al passaggio sul GPM. 16.12 ORAMAI ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 16.24 Geoffery Bouchard (AG2R La Mondiale) è riuscito a riportarsi sulSwift! 16.23 Sembra ormai fatta per Ben O’Connor (NTT) e Jan(Bahrain McLaren) che hanno ben 56″ di vantaggio sugli inseguitori! 16.20 Intanto Bouchard, Tonelli e Boaro stanno cercando di riportarsi su Battaglin, Swift e Malecki! 16.18 ATTENZIONE AL, con Sunweb, Deceuninck e Ineos in testa a tutti! 16.16 Dietro inseguono Battaglin, Swift e Malecki! 16.14 Missione compiuta per l’australiano della NTT che aggancia lo sloveno proprio al passaggio sul GPM. 16.12 ORAMAI ...

