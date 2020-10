Derek di Grey’s Anatomy, perché stava per divorziare? “Non ero più disposto” (Di martedì 20 ottobre 2020) Lui è l’indimenticabile Derek Shepherd di Grey’s Anatomy, in sintesi l’uomo dei sogni per chiunque. Lei è Jillian Fink, la donna che nella vita reale ha rubato il cuore a Patrick Dempsey, nonché sua moglie e sua compagna da oltre vent’anni. Eppure anche questa coppia d’acciaio ha avuto momenti di durissima crisi… Arrivando perfino a divorziare. È stato proprio il Dottor Stranamore a raccontare i retroscena più tumultuosi e romantici del suo matrimonio. Tre anni prima di diventare ufficialmente la moglie di Patrick Dempsey, Jillian Fink, hairstylist, ha conosciuto l’attore sul set. Era il 1996 e lui era fresco di divorzio da Rochelle Rocky Parker. È immediatamente scattata la scintilla, nonostante la donna fosse impegnata. Dopo tre anni di ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Lui è l’indimenticabileShepherd di Grey’s, in sintesi l’uomo dei sogni per chiunque. Lei è Jillian Fink, la donna che nella vita reale ha rubato il cuore a Patrick Dempsey, nonché sua moglie e sua compagna da oltre vent’anni. Eppure anche questa coppia d’acciaio ha avuto momenti di durissima crisi… Arrivando perfino a. È stato proprio il Dottor Stranamore a raccontare i retroscena più tumultuosi e romantici del suo matrimonio. Tre anni prima di diventare ufficialmente la moglie di Patrick Dempsey, Jillian Fink, hairstylist, ha conosciuto l’attore sul set. Era il 1996 e lui era fresco di divorzio da Rochelle Rocky Parker. È immediatamente scattata la scintilla, nonostante la donna fosse impegnata. Dopo tre anni di ...

