Covid, limitare ricoveri in ospedale a casi gravi: le parole dell’esperto (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid. Secondo il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche, Giuseppe Remuzzi, bisognerebbe decongestionare gli ospedali e curare i positivi non gravi da casa. Leggiamo insieme cos’ha detto. I pazienti più gravi potrebbero essere un rischio per tutti gli altri. Questa l’opinione di Giuseppe Remuzzi, il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri sulla situazione legata al … L'articolo Covid, limitare ricoveri in ospedale a casi gravi: le parole dell’esperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020). Secondo il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche, Giuseppe Remuzzi, bisognerebbe decongestionare gli ospedali e curare i positivi nonda casa. Leggiamo insieme cos’ha detto. I pazienti piùpotrebbero essere un rischio per tutti gli altri. Questa l’opinione di Giuseppe Remuzzi, il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri sulla situazione legata al … L'articoloin: ledell’esperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

analphabeta : @fedram67 Sai che pensavo la stessa cosa? Dicono che il covid serve a limitare la nostra libertà: ma siamo nel paes… - DarioPanzac89 : RT @RaiStudio24: Elena Bonetti (@elenabonetti), Min. Pari Opportunità, a #Studio24: situazione in #Lombardia è seria, ma no a allarmismi. M… - le_marmiton_ : RT @micheleemiliano: Si chiude un’altra lunga giornata di lavoro. I contagi Covid nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono 321. In que… - bobinetv : .@auslvda chiede di limitare gli accessi al Pronto soccorso ai casi di reale emergenza ed effettiva gravità… - LazzariAmbrogio : RT @micheleemiliano: Si chiude un’altra lunga giornata di lavoro. I contagi Covid nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono 321. In que… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid limitare Covid, Crisanti: limitare al massimo i rapporti sociali Nuovo Sud Covid, limitare ricoveri in ospedale a casi gravi: le parole dell’esperto

Proprio oggi, il Premier Giuseppe Conte ha dato un po’ di speranza per un presunto vaccino anti-Covid. Quindi, cercare di curare e assistere i meno gravi fuori dagli ospedali grandi, limitare i ...

Iren: Fitch conferma "BBB", outlook stabile

conferma la prevalenza delle attività regolate e quasi regolate per oltre il 70% del Margine Operativo Lordo e con conseguente limitato impatto degli effetti negativi di mercato derivanti ...

Proprio oggi, il Premier Giuseppe Conte ha dato un po’ di speranza per un presunto vaccino anti-Covid. Quindi, cercare di curare e assistere i meno gravi fuori dagli ospedali grandi, limitare i ...conferma la prevalenza delle attività regolate e quasi regolate per oltre il 70% del Margine Operativo Lordo e con conseguente limitato impatto degli effetti negativi di mercato derivanti ...