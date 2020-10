Covid-19: Palestre e piscine restano aperte, ma arrivano nuove regole rigide (Di martedì 20 ottobre 2020) Come stabilito nel nuovo Dpcm del 18 ottobre, le Palestre e le piscine restano aperte. I gestori, così come annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno tuttavia 7 giorni di tempo, a partire dalla firma del provvedimento, per adeguarsi alle regole di sicurezza ed evitare di diffondere il contagio da Coronavirus. Sulla questione è intervenuto questa mattina anche il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che, oltre a rassicurare sul fatto che questi luoghi non sono assolutamente "focolaio dell'infezione da Sars-CoV-2″, ha annunciato ulteriori misure, ancora più rigide, entro venerdì prossimo "Se i dati sull'aumento del contagio da Covid avessero evidenziato una ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 ottobre 2020) Come stabilito nel nuovo Dpcm del 18 ottobre, lee le. I gestori, così come annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno tuttavia 7 giorni di tempo, a partire dalla firma del provvedimento, per adeguarsi alledi sicurezza ed evitare di diffondere il contagio da Coronavirus. Sulla questione è intervenuto questa mattina anche il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che, oltre a rassicurare sul fatto che questi luoghi non sono assolutamente "focolaio dell'infezione da Sars-CoV-2″, ha annunciato ulteriori misure, ancora più, entro venerdì prossimo "Se i dati sull'aumento del contagio daavessero evidenziato una ...

