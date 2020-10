Coldiretti: via libera alla carne finta, inganna 9 italiani su 10 (Di martedì 20 ottobre 2020) “La carne finta inganna più di 9 italiani su 10 (93%) che non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano“: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Eurispes in riferimento al voto del parlamento europeo “sull’abolizione del divieto di definire carne qualcosa che non arriva dal mondo animale, ma che nasce invece da un mix di sostanze vegetali, spezie, coloranti ed esaltatori di sapore. I consumatori rischiano così di trovare sugli scaffali e di mettere nel carrello della spesa finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola o edulcoranti grazie alla possibilità – evidenzia la Coldiretti ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Lapiù di 9su 10 (93%) che non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano“: è quanto emerge da una analisi disu dati Eurispes in riferimento al voto del parlamento europeo “sull’abolizione del divieto di definirequalcosa che non arriva dal mondo animale, ma che nasce invece da un mix di sostanze vegetali, spezie, coloranti ed esaltatori di sapore. I consumatori rischiano così di trovare sugli scaffali e di mettere nel carrello della spesa finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola o edulcoranti graziepossibilità – evidenzia la...

IdeawebTV : Castagne, Coldiretti Cuneo: “Raccolta in calo (-20%) ma buona qualità” - Agricolae1 : #Ue, @coldiretti @LEurispes : via libera alla #carnefinta #fakemeat inganna 9 italiani su 10 - AgoraBlog2 : AGRICOLTURA???? Corsa a creare cintura di sicurezza a #Monopoli… #xylella #coldiretti - GianlucaUgolini : Io sono quell'1 su 4. Coldiretti: “Tre italiani su quattro vanno ogni anno in autunno alle fiere di paese”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti via Coldiretti: via libera alla carne finta, inganna 9 italiani su 10 Meteo Web "Un giorno le zucchine dell'orto sono diventate troppe. Mi sono detta: Facciamone un lavoro"

Quelle zucchine e quei pomodori che l'hanno portata a diventare responsabile di Donne impresa Coldiretti della Campania ... Insomma non si butta via nulla". Durante il lockdown i clienti sono ...

Report: stasera su Rai3 il sesso al tempo del Covid e l'inchiesta sulla sanità in Lombardia

Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Report con una nuova stagione: nella prima puntata si parla di sesso e baci al tempo del Covid, della sanità lombarda e dell'inchiesta che rischia di travolgere Atti ...

Quelle zucchine e quei pomodori che l'hanno portata a diventare responsabile di Donne impresa Coldiretti della Campania ... Insomma non si butta via nulla". Durante il lockdown i clienti sono ...Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Report con una nuova stagione: nella prima puntata si parla di sesso e baci al tempo del Covid, della sanità lombarda e dell'inchiesta che rischia di travolgere Atti ...